Zum Abschluss des Parteitag richtet der SPD-Chef klare Worte an die Union. Sie hätte durch die geplatzten Jamaika-Sondierungen "den Karren an die Wand gefahren". Zwei Unions-Politiker nimmt Schulz besonders ins Visier.

In seiner großen Rede am Donnerstag hatte Martin Schulz noch auf Angriffe auf die Union verzichtet. Das holte er nun zum Abschluss des SPD-Parteitags nach. In scharfen Worten attackierte Schulz vor den am Mittwoch beginnenden Sondierungsgesprächen die Union.

Zuerst knöpfte sich der Parteichef CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vor. Der hatte gesagt, es sei gut, wenn die SPD jetzt aus ihrer Schmollecke herauskomme. "Wir sitzen nicht in einer Schmollecke, aber Ihr habt den Karren an die Wand gefahren", konterte Schulz mit Blick auf die geplatzten Jamaika-Sondierungen. Zu Dobrindts Kritik, Schulz sei wegen seines Vorschlags für die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa ein Europaradikaler meinte der SPD-Chef: "Ja, Herr Dobrindt. Ich, meine ganze Partei, wir sind alle radikale Pro-Europäer." Nur dank der SPD sei Deutschland überhaupt ein "pro-europäisches Land".

Danach ging Schulz auf Aussagen Volker Kauders ein. Der Unionsfraktionschef hatte gesagt, wenn man Europa in dieser unruhigen Welt stärken wolle, brauche man stabile Mehrheiten. Eine Minderheitsregierung oder Duldungsmodelle lehne er daher ab. Schulz sagte, nachdem andere das Land in eine schwierige Situation gebracht hätten, müsse nun die SPD wieder Verantwortung übernehmen. "Aber wie wir sie übernehmen, das entscheidet die SPD selbst, ...

