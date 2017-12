Die französische Justiz hat Ermittlungsverfahren gegen Ex-Manager von Lafarge eingeleitet. Der Zementhersteller betrieb in Syrien trotz des Bürgerkriegs bis 2014 ein Werk weiter. Am Samstag äußerte er sich nicht zu den Entwicklungen.

In der Affäre um Arrangements des Zementherstellers Lafarge mit bewaffneten Gruppen in Syrien hat die französische Justiz Ermittlungsverfahren gegen mehrere frühere Manager eingeleitet. Das wurde am Samstag aus Justizkreisen in Paris bestätigt, wo die Behörden schon länger dem Verdacht der Terrorfinanzierung nachgehen. Am Freitagabend eröffneten Ermittlungsrichter ...

