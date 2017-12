Mit dem Physiker Rainer Weiss wird am Sonntag ein Wissenschaftler mit dem Nobelpreis geehrt, der dem Holocaust entkam. Wie er flohen zwei Dutzend Preisträger aus Deutschland - Lebensgeschichten von Tragik und Triumph.

Im Radio wird gerade über sein Leben entschieden, aber der sechsjährige Rainer Weiss hat vor allem Augen für die Technik. Es ist der 30. September 1938, ein Hotel in der Slowakei. Die Gäste haben sich um das hölzerne Radio mit den glimmenden Elektronenröhren geschart, darunter viele Juden wie der Vater der Familie Weiss. Die knarzende Stimme spricht von einem Vertrag mit "Herrn Hitler", dem "German Führer", in München. Es ist der britische Premierminister Neville Chamberlain, der hier euphorisch über Frieden spricht.

Die Hotelgäste sind da weniger optimistisch. Sie ahnen, was passiert, wenn man Hitler mehr Land gibt. Binnen Stunden leert sich das Hotel, die jüdischen Familien eilen nach Prag, um Visa zu bekommen. Raus, nur raus aus diesem Europa, das immer brauner wird und immer tödlicher.

Im Januar 1939 erreicht Familie Weiss New York. Die Faszination für Technik wird Rainer Weiss nie verlassen. In den USA studiert er Elektrotechnik, später spürt er mit anderen Forschern Gravitationswellen nach. Am Sonntag (10. Dezember) erhält der heute 85-Jährige dafür den Nobelpreis für Physik.

Rainer Weiss ist nicht der einzige Mensch, der vor den Nazis floh und im Laufe seines Lebens einen Nobelpreis bekam. Allein aus dem Deutschen Reich emigrierten mehr als 20 Preisträger. Die meisten waren Juden oder galten nach NS-Gesetzen als solche, andere hatten Juden geheiratet.

Zu den Flüchtlingen gehörte auch der Chemiker Gerhard Herzberg, ein Hamburger Jung, der eine Jüdin heiratete und deshalb nach 1933 nicht mehr an der Hochschule lehren durfte. 1935 floh Herzberg mit seiner Frau nach Kanada - 1971 erhielt er den Nobelpreis für Physik. Die höchste kanadische Auszeichnung für Forscher trägt heute seinen Namen.

Den Münchner Arno Penzias ...

Den vollständigen Artikel lesen ...