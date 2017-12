Alte Bekannte, Quereinsteiger und erbitterte Rivalen: Die Konkurrenz für Kremlchef Putin bei der Wahl im Frühjahr 2018 ist vielfältig - zumindest auf dem Papier. Doch ihre Chancen scheinen nicht besonders hoch.

In rund 100 Tagen wird in Russland gewählt. Kremlchef Wladimir Putin muss eigentlich keine Niederlage fürchten. Seine Beliebtheitswerte sind so hoch wie es Politiker in anderen Ländern nur zu träumen wagen. Ein paar Russen wollen dennoch Wahlkampf gegen den Langzeitpräsidenten führen - trotz schwindend geringer Erfolgschancen.

Wladimir Schirinowski

Der Skandalpolitiker ist bekannt fürs Rumpoltern, Pöbeln - und für seine zahlreichen erfolglosen Versuche, in das Amt des Präsidenten gewählt zu werden. Den Namen des Rechtspopulisten fand man bereits fünf Mal auf der Wahlliste. Seinen größten Erfolg hatte der Duma-Abgeordnete 2008 mit rund neun Prozent. "Neben Putin bin ich der einzige echte Kandidat", sagt Schirinowski dennoch erfolgssicher. Trotz deftiger nationalistischer Parolen gilt der 71-Jährige als verlässlicher Verbündeter des Kremls.

Grigori Jawlinski

Seit knapp 25 Jahren kämpft er mit seiner linksliberalen Partei Jabloko für eine gerechtere Politik. Dabei hat der 65-Jährige schon etliche Niederlagen einstecken müssen. Zwei Mal kandidierte er erfolglos bereits für das Amt des ...

