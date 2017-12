Der russische Automarkt meldet zweistellige Wachstumsraten. Nach Jahren der Krise soll es jetzt auch auf längere Sicht aufwärts gehen. Profitieren wollen davon auch deutsche Automarken.

Das Fließband im Volkswagen-Werk Kaluga hat wieder einen Gang höher geschaltet: Mitten in der Montagehalle auf rund zweieinhalb Meter Höhe erhält das neue Tiguan-Modell gerade seinen spritzigen Zweilitermotor. Gerade einmal zwei Minuten dauert die Zusammenführung von Karosserie und Motor, dann steht schon ein Skoda Rapid als nächster auf der Platte. Dank Vollautomatisierung in der Fabrik sind hierbei nicht einmal menschliche "Zeugen" nötig.

Die rund 4000 Angestellten in Kaluga haben auch so genug zu tun: Löten, schweißen, schleifen, Elektronik und Zubehörteile einpassen. Der Lärm in der Fabrikhalle hält bis nach Mitternacht an. "Seit zwei Wochen fahren wir wieder Samstagsschichten, weil wir Produktion aufholen müssen", erklärt der Generaldirektor der Volkswagen-Gruppe in Russland, Marcus Osegowitsch. Zudem sei die zunächst geplante Schließung zur katholischen Weihnacht - die in Russland kein Feiertag ist - vom Tisch. "Wir geben Gas und machen bis zum 31. Dezember durch", fügte er hinzu.

Nicht nur bei VW wird geklotzt: Nur 30 Kilometer weiter westlich schraubt der Autokonzern PSA eilig eine Montagefabrik zusammen, weil ab Anfang nächsten Jahres dort die Kleintransporter Peugeot Expert und Citro?n Jumpy vom Band laufen sollen. Und in Russlands zweiter Automobilhauptstadt St. Petersburg haben die drei dort ansässigen Autowerke von Nissan, Hyundai und Toyota im Oktober einen neuen Produktionsrekord aufgestellt: 32.500 Fahrzeuge bedeuten zugleich ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr für den Standort.

Alle Autobauer in Russland versuchen krampfhaft, die Produktion anzukurbeln. Denn: Wer tief fällt, kann hoch steigen. Vier Jahre lang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...