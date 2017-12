Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich RB Leipzig und der 1. FSV Mainz 05 mit 2:2 unentschieden getrennt. In der 29. Minute schoss der Leipziger Kevin Kampl nach einer Vorlage von Diego Demme das erste Tor des Spiels.

Robin Quaison erzielte nach einem Freistoß den Ausgleichstreffer. Timo Werner brachte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Leipziger erneut in Führung. Der Mainzer Emil Berggreen sorgte per Kopf in der 87. Minute erneut für einen Ausgleich der Partie. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:0, Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:1, Borussia Dortmund: Werder Bremen 1:2.