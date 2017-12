Liebe Leser,

die Commerzbank hat in der abgelaufenen Woche eine starke Performance gezeigt. Chartanalysten sind der Meinung, dass es für den Kurs der Aktie im Grunde nur eine Richtung gebe: nach oben. Die Kurse könnten dabei sogar auf 15 Euro klettern und somit etwa 20 % Plus schaffen. Im Detail: Die Aktie ging mit einem Plus von 2,22 % aus dem Handel der zurückliegenden Woche. Immerhin sind die Kurse insgesamt ebenfalls gestiegen. Auf Wochenbasis beträgt der Aufschlag satte 3,5 %. Damit ... (Frank Holbaum)

