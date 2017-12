IOTA hat Fahrt darin aufgenommen, in der Riege der großen Kryptowährungen weiter aufzurücken. Die Gründe liegen in der neuen Blockchain-Technologie dahinter, die erstmalig das Skalierungsproblem löst und ein kostenpflichtiges Mining wie beim Bitcoin überflüssig macht. Damit ist IOTA nicht nur massentauglich, sondern auch die erste Wahl für das Internet der Dinge (IoT).

