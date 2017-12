Liebe Leser,

die Daimler-Aktie notiert am Freitagmittag bei 70,50 Euro je Aktie und damit im Vergleich zum Schlusskurs der vergangenen Woche mit einem Plus von 3,24 %. In der Woche zuvor verlor die Aktie noch 2,40 % an Wert. In dieser Woche eröffnete die Aktie allerdings mit einem Up-Gap auf Tageskerzenbasis und setzte auch innerhalb der Woche größtenteils die positive Entwicklung fort. Drei maßgebliche Gründe gab es für den Optimismus bei den Anlegern. Zum einen der wieder zur Schwäche ... (David Iusow-Klassen)

