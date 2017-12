Der Wert des Bitcoin gegenüber dem US Dollar nimmt weiterhin zu. Auch in der vergangenen Handelswoche konnte ein neues Hoch bei ca. 16.600 USD (Stand 09.12.17) erzielt werden. Daraufhin setzte erst einmal eine sehr volatile Bewegung in Short-Richtung ein, wodurch der Kurs um ca. 3.000 USD fiel. Auch der aktuelle Samstag wird derzeit von den Verkäufern ...

