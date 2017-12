Die geplante Schließung des Siemens-Turbinenwerks in Görlitz trifft die strukturschwache Region besonders hart. In der Stadt formiert sich daher ein breiter Widerstand gegen die Sparpläne von Konzernchef Kaeser.

Kurz vor halb fünf verlässt Matthias Schöneich das Siemenswerk in Görlitz. Dem Pförtner nickt er im Vorbeigehen zu. In der Endfertigungshalle brennt noch Licht. Die Parkverbotsschilder vor dem Betrieb kündigen einen Schwerlasttransport am kommenden Tag an. "Dann verlässt die nächste Industriedampfturbine die Stadt. Jetzt erst recht. Zeigen wir, was wir können", sagt der Maschinenbauingenieur.

Schöneich ist einer von 960 Görlitzer Turbinenwerkern, die vom geplanten Aus des Siemens-Standorts aus den Medien erfuhren. Die Streichung von weltweit 6900 Arbeitsplätzen erklärte der Energiekonzern mit Defiziten im Kraftwerksgeschäft. "Inzwischen hat das Unternehmen erkannt, dass es noch einen Markt gibt, bei den Preisen aber nicht mithalten kann", sagt der Görlitzer.

Er arbeitet im Angebotsmanagement und weiß: die Auftragsbücher sind gut gefüllt und die Kunden mit der Arbeit von der Neiße zufrieden. Denn jede Industriedampfturbine ist ein Unikat und wird nach Wünschen des Auftraggebers gefertigt.

Nach der Arbeit braucht Schöneich große Schritte in die Innenstadt. "Der Christkindelmarkt ist gerade wunderschön", sagt er und blickt auf die Fassade eines leerstehenden Hauses. Ein Banner fordert "Macht Dampf für Turbinen aus Görlitz, damit hier nicht die Lichter ausgehen".

An der Neiße wackelt nicht nur Siemens. Im Bombardier-Werk fehlt auch die Weihnachtsstimmung. Bei den Waggonbauern laufen Umstrukturierungen. Betriebsbedingte Kündigungen hat der kanadische Schienenfahrzeughersteller nur bis Ende 2019 ausgeschlossen. Zusätzlich beunruhigt die Lausitz der Strukturwandel durch das Zurückfahren der Braunkohleverstromung.

Herrnhuter Sterne tauchen die Berliner Straße im Zentrum von Görlitz in warmes Licht. Schöneich grüßt einen Bekannten. Görlitz mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...