Volkswagen-Chef Matthias Müller hat sich für die Einführung von blauen Umweltplaketten in Städten ausgesprochen. "Ich plädiere für die Einführung einer blauen Umweltplakette - es muss nur richtig gemacht werden. Eine Plakette nur für Euro-6-Fahrzeuge wäre falsch. Denn es gibt Euro-5-Autos von Volkswagen, die sind sauberer als Euro-6-Modelle von Wettbewerbern", sagte Müller dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).

"Die Vergabe der blauen Plakette sollte also an einen bestimmten Stickoxid-Grenzwert gebunden werden. Nur wer darunter liegt, dürfte dann auch künftig in Städte fahren."

Nach Einschätzung des VW-Chefs müssten Politik und Automobilhersteller "alles unternehmen, um großflächige Fahrverbote zu verhindern". Müller warnte: "Die Folgen solcher Fahrverbote wären gravierend für den Standort Deutschland." Mögliche Fahrverbote beträfen zudem die gesamte Autoindustrie. Es sei deshalb bedauerlich, "dass die ausländischen Hersteller nicht mitziehen - wir könnten viel mehr erreichen".

Zur Verbesserung der Luftqualität kann sich der Volkswagen-Chef sogar die Einführung von generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen vorstellen. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auch in Deutschland irgendwann kommt", sagte Müller.