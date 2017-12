BERLIN (dpa-AFX) - Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel hat Spekulationen als "Unsinn" bezeichnet, er habe Interesse an der Übernahme des Finanzministeriums im Falle einer großen Koalition. "Der deutsche Journalismus ist auf den Hund gekommen, der kann nur noch über Personal spekulieren und wenig über Inhalte", sagte Gabriel dem Deutschlandsfunk. "Das ist ziemlicher Unsinn, was der "Spiegel" da schreibt", sagte er mit Blick auf einen Bericht des Magazins. "Ich bin in einer Bundesregierung, die geschäftsführend im Amt ist, und kein Mensch weiß, wie die nächste aussieht." Wieso solle er sich an Spekulationen beteiligen, wer da was werde. Am Mittwoch starten in Berlin erste Gespräche zwischen den Spitzen von Union und SPD - auch eine Unions-Minderheitsregierung und Neuwahlen sind Optionen./ir/DP/zb

AXC0022 2017-12-10/11:05