Weihnachtsmärkte sind bekanntlich eine typisch deutsche Tradition. Doch auch im Ausland werden sie immer beliebter. In Großbritannien profitieren viele deutsche Gastronomen und Händler von dem Hype.

Der Geruch von Zimt und Mandeln hängt in der Luft, im Hintergrund ist "Let it Snow" zu hören: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist für die meisten Deutschen ein fester Bestandteil der Festtage. Doch auch im Ausland haben die rustikalen Märkte mit "Adventsambiente" einen beispiellosen Siegeszug hingelegt.

Der deutsche Weihnachtsmarkt gilt vielen Veranstaltern als Vorbild. Kunsthandwerksstände, kleine Buden mit Bratwurst und Glühwein findet man in der Regel auf Anhieb. So auch im Herzen der britischen Hauptstadt, mitten im berühmten Londoner Hyde Park. Dort hat mit dem "Winter Wonderland" ein riesiges Volksfest in diesem Jahr bereits zum elften Mal in Folge seine Toren geöffnet.

Mit dabei sind auch dieses Mal zahlreiche deutsche Gastronomen und Aussteller, die in einem eigenen Areal auf dem Festplatz ihre Buden aufgeschlagen haben. Rund 50 der 170 kleinen Hütten dort werden von deutschen Händlern geführt, wie Betreiber David Kohlert erzählt. Für sie stellt das "Wonderland" mit seinen durchschnittlich 4,5 Millionen Besuchern eine lukrative Einnahmequelle dar - auch wenn der Andrang im Vergleich zum Vorjahr spürbar abgenommen hat.

"Die Händler haben zum jetzigen Stand bis zu 30 Prozent Umsatzeinbußen zu beklagen", so Kohlert. Grund dafür sei die Furcht der Briten vor einem Anschlag. Das Land ist in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel von Terrorattacken geworden, vier davon in London. Trotzdem suchen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche deutsche Händler und Gastronomen ihr Glück auf der Insel.

