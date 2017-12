Was ist an Bitcoin so beängstigend? Wo fange ich an?



Es ist eine Tatsache, dass kaum jemand Anfang des Jahres darüber gesprochen hat, und jetzt scheint es alles zu sein, worüber man reden möchte.



Dann sind da noch die wilden Kursschwankungen und die Volatilität. Vor Kurzem stieg der Kurs von Bitcoin innerhalb von 24 Stunden um sage und schreibe 1.000 US-Dollar!



Aber wirklich furchteinflößend war ein aktueller Artikel im Fortune-Magazin über die berühmten (oder berüchtigten?) Winklevoss-Zwillinge - die kennt man unter anderem von Facebook - und ihre Bitcoin-Positionen.



Die Überschrift des Artikels lautete "Winklevoss Twins Used Facebook Payout to ...

