VW-Manager Oliver Schmidt ist in den USA wegen der Dieselmanipulationen zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nun hofft der Spitzenmanager auf eine Rückkehr nach Deutschland - durch einen Gefangenenaustausch.

Der in den USA verurteilte VW-Manager Oliver Schmidt könnte Zeitungsberichten zufolge unter bestimmten Bedingungen seine Strafe in Deutschland verbüßen. Das Urteil müsste rechtskräftig sein, und sowohl das amerikanische Justizministerium als auch ein deutsches Gericht müssten einem entsprechenden Antrag zustimmen, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Managers. In der "Bild am Sonntag" hieß es ohne Angabe von Quellen, ...

