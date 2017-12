Die Mittelmeerinsel, die noch vor fünf Jahren am Abgrund des Staatsbankrotts stand, lässt die Krise hinter sich. Jetzt will der Finanzminister sogar die Steuern senken. Aber die Wirtschaft Zyperns hat eine Achillesferse.

Es ist auf den ersten Blick eine erstaunliche Erfolgsgeschichte: Im Frühjahr 2013 stand das Finanzsystem Zyperns vor dem Zusammenbruch. Mit einem eilig geschnürten Hilfspaket bewahrten die Euro-Partner die Inselrepublik vor dem Untergang. Heute gilt Zypern als Paradebeispiel einer geglückten Rettung. Der Finanzminister hat den Haushalt im Griff, die Staatsschulden sinken. Alles scheint gut - wären da nicht die enormen Schulden des Privatsektors.

Beim Wirtschaftswachstum liegt das einstige Krisenland in der Spitzengruppe aller EU-Staaten. Im Budget 2017 hatte Finanzminister Harris Georgiades das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch bei 2,8 Prozent angesetzt. Nachdem Zyperns Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um vier und im dritten Vierteljahr um 3,8 Prozent zulegte, erwartet Georgiades jetzt für das Gesamtjahr einen Zuwachs von rund vier Prozent. "Unsere Bemühungen zahlen sich aus, wir sind in guter Verfassung", stellt der zyprische Finanzminister zufrieden fest.

Der Aufschwung ist vor allem dem Tourismus geschuldet, der sich immer mehr zu einem starken Wachstumsmotor für Zyperns Wirtschaft entwickelt. Zwischen Januar und Oktober stieg die Zahl der ausländischen Urlauber gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent. Der Fremdenverkehr trägt etwa ein Viertel zur Wirtschaftsleistung auf der Insel bei. Der Reise-Boom spiegelt sich auch in der Arbeitslosenstatistik: Lag die Arbeitslosenquote im Krisenjahr 2013 noch bei 16,2 Prozent, fiel sie inzwischen auf 10,6 Prozent. Für das kommende Jahr erwartet die Regierung einen weiteren Rückgang unter die Zehnprozentmarke.

Während das benachbarte Griechenland nach sieben Jahren Krise immer noch am Tropf der Euro-Hilfskredite hängt, konnte Zypern das im Frühjahr 2013 aufgelegte Anpassungsprogramm nach drei Jahren planmäßig beenden. Von den bereitstehenden zehn Hilfsmilliarden musste das Land nur 7,3 Milliarden in Anspruch nehmen.

Dass Zypern die Kurve gekriegt hat, ist vor allem einem Umstand geschuldet: Anders als die ...

