Manche Bank ist bei der neuen Kryptowährung Bitcoin noch skeptisch - die NordLB nicht. In der Kantine der Landesbank können Mitarbeiter ihr Mittagessen künftig auch in Bitcoin bezahlen.

Die Currywurst in Kryptowährung zahlen - bei Norddeutschlands größter Landesbank kein Problem. Seit März läuft in der NordLB-Zentrale in Hannover ein Modellversuch, bei dem Mitarbeiter ihr Essen in der Kantine an einem Terminal in Bitcoin zahlen können. Die Bank wurde so zu einer Art Trendsetter: "Nach unserer Kenntnis ist das bundesweit einmalig", sagt Tanja Beller vom Bundesverband deutscher Banken. Dabei ist die Digitalwährung ...

