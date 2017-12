FRANKFURT (Dow Jones)--Die Umsätze im Einzelhandel lagen in der Woche vor dem zweiten Advent unter denen der Vorwoche. Laut einer Trendumfrage bei 400 Unternehmen lagen die Umsätze in der abgelaufenen Woche auch unter denen des Vorjahreszeitraums, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. Zwar verzeichneten Händler in den Branchen Haushaltswaren und Spielwaren gute Geschäfte. Doch insbesondere der Fachhandel in den Innenstädten, vor allem Händler mit Bekleidung sowie Uhren und Schmuck, litten unter schwachen Besucherfrequenzen.

HDE-Präsident Josef Sanktjohanser forderte deshalb von Politik, Kommunen und Gewerkschaften, sich gemeinsam für attraktive Citys einzusetzen und dem Innenstadt- die gleichen Chancen einzuräumen wie dem Online- Handel.

Die Branche erwarte in den kommenden zwei Wochen den Endspurt im Weihnachtsgeschäft. Erfahrungsgemäß griffen die Kunden kurz vor dem Fest noch einmal kräftig zu. Für November und Dezember hat der HDE einen Umsatz von 94,5 Milliarden Euro im Einzelhandel prognostiziert. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 3 Prozent. Mehr als 12 Milliarden Euro davon entfallen auf den Online-Handel, der seine Umsätze im Weihnachtsgeschäft laut HDE-Prognose um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern wird.

December 10, 2017 08:01 ET (13:01 GMT)

