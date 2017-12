FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Matthias Müller spricht sich für einen Abbau der Steuervorteile beim Diesel aus. "Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir Sinn und Zweck der Dieselsubventionen hinterfragen sollten. Wenn der Umstieg auf umweltschonende E-Autos gelingen soll, kann der Verbrennungsmotor Diesel nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden", sagte Müller dem Handelsblatt.

Konkret schlägt Müller eine schrittweise Umschichtung der Steuererleichterungen vor. "Das Geld könnte sinnvoller in die Förderung umweltschonender Antriebstechniken investiert werden", so der VW-Chef. "Abstriche bei den Diesel-Subventionen, dafür Anreize für Elektroautos, wären das richtige Signal. Das würden wir aushalten, ohne gleich Existenzängste haben zu müssen." Der VW-Chef konstatiert, dass die steuerlichen Subventionen für den Diesel den Absatz von Diesel-Fahrzeugen in Deutschland erheblich erleichtern und sich alle - ob private oder gewerbliche Kunden - an diese Steuererleichterungen gewöhnt hätten.

Müller setzt sich auch für die Einführung von blauen Umweltplaketten in Städten ein. "Ich plädiere für die Einführung einer blauen Umwelt-Plakette - es muss nur richtig gemacht werden. Eine Plakette nur für Euro-6-Fahrzeuge wäre falsch. Denn es gibt Euro-5-Autos von Volkswagen, die sind sauberer als Euro-6-Modelle von Wettbewerbern." Die Vergabe der blauen Plakette solle also an einen bestimmten Stickoxid-Grenzwert gebunden werden. Nur wer darunter liegt, dürfe dann auch künftig in Städte fahren, sagte Müller dem Handelsblatt.

