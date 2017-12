Liebe Leser,

auch in dieser Woche gehörte die Aktie der Deutschen Lufthansa zu den Gewinnern. Am Freitagnachmittag notierte der Wert bei 30,13 Euro und damit 2,22 % höher als zum Ende der vergangenen Woche. In den letzten vier Wochen hat die Aktie jede Woche im Plus geschlossen. Insgesamt wertete die Aktie in diesem Zeitraum um 11,72 % auf. Dabei hatte die Aktie kurz vor dem erneuten Schub, aus charttechnischer Sicht, den Ausbruch aus einer äußerst relevanten Widerstandszone korrigiert. ... (David Iusow-Klassen)

