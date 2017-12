In Medien und Foren werden derzeit schon reihenweise Untergangsszenarien für Steinhoff (WKN: A14XB9) beschrieben. Teilweise wird mit irreführenden Zahlen jongliert, oder es wird die sichere Insolvenz des Handelskonzerns heraufbeschworen. Die bislang bekannten Fakten sehen jedoch anders aus:

Steinhoff selbst hat bislang von keinerlei existenzgefährdender Situation berichtet. Als MDAX-Unternehmen müsste Steinhoff das aber tun, soweit diese konkret bekannt wäre. Im Gegenteil bestätigte Steinhoff in dieser Woche erneut, dass man über hochqualitative, profitable Geschäfte verfüge. Bei dem nun für den 19. Dezember geplanten Treffen mit Kreditgebern handelt es sich um ein traditionelles Meeting, welches einmal jährlich stattfindet. Dass hiervon das Überleben des Konzerns abhängt, ist maximal ein Gerücht. Steinhoff will durch den Verkauf von Randgeschäften und die Rückführung eines an die Afrika-Tochter STAR gewährten Darlehens kurzfristig sein Liquiditätspolster um weitere 2 Milliarden Euro stärken. Das Unternehmen spricht hier nicht von einem akuten Liquiditätsbedarf, sondern möchte den Interessensgruppen "zusätzlichen Komfort" liefern. Das Geld soll auch zum Schuldenabbau verwendet werden. Die Halbjahresbilanz wies einen Kassenbestand des Konzerns von 3,1 Milliarden Euro auf. Im September floss durch den Börsengang der STAR-Tochter eine weitere knappe Milliarde in die Kasse. Da auch das laufende Geschäft trotz möglicherweise geschönter Zahlen signifikanten, positiven Cashflow abwerfen sollte (die hohen Dividendenzahlungen der Vergangenheit sprechen dafür), dürfte es um die Liquidität der Steinhoff Holding weitaus weniger schlecht bestellt sein, als man angesichts vieler Berichte glauben könnte. Laut Steinhoff gehe es bei der laufenden ...

