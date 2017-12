Der 1. FC Köln hat seine Sieglos-Serie auch am 15. Spieltag der Bundesliga nicht beenden können: Gegen den SC Freiburg stand es am Ende trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung 3:4. Die Partie war aufgrund des starken Schneefalls mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen worden.

Im ersten Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Stefan Ruthenbeck kamen die Kölner gut ins Spiel. In der achten Minute brachte Lukas Klünter die Gastgeber in Führung. In der 16. Minute verwandelte Sehrou Guirassy einer Elfmeter zum 2:0. Im Anschluss fanden die Freiburger etwas besser in die Partie, mussten aber wegen eines Eigentors von Caleb Stanko in der 29. Minute einen weiteren Rückschlag einstecken.

Nils Petersen erzielte aber noch vor der Pause den Treffer zum 3:1, sodass die Breisgauer mit Hoffnung in die Halbzeit gehen konnten. Die Gäste kamen dann auch besser in die zweite Hälfte, auch wenn die Kölner weiter mit viel Einsatz spielten. In der 65. Minute begann für die Geißböcke das große Zittern, weil Janik Haberer nach einer Ecke den Anschlusstreffer erzielte. In der Schlussphase warf Freiburg dann alles nach vorne, den Kölnern schien die Luft auszugehen.

Am Ende reichte dem Tabellenletzten der knappe Vorsprung nicht, um den ersten Saisonsieg einzufahren, weil Petersen kurz vor Schluss einen Elfmeter zum Ausgleich verwandelte. In der fünften Minute der Nachspielzeit drehten die Freiburger dann sogar noch die Partie, nachdem Petersen einen weiteren Elfmeter verwandelte. Am 16. Spieltag müssen die Kölner beim Tabellenführer München ran, Freiburg spielt gegen Gladbach.