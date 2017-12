In der Vorweihnachtszeit stehen auch betriebliche Weihnachtsfeiern an. Ein gemeinsames Essen kann den Weg zu guten Geschäften ebnen. Doch wer diese Knigge-Regeln nicht beachtet, kann sich blamieren.

Wer sich mit Vorgesetzten oder Kunden zum Geschäftsessen trifft, kann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Bei gutem Essen und in entspannter Atmosphäre werden häufig wichtige Entscheidungen getroffen. Auch laden einige Unternehmen gerne Bewerber zum Essen ein - und testen so das Auftreten der Kandidaten. Wir haben die zehn wichtigsten Punkte zusammengestellt, auf die Sie achten sollten, damit das Geschäftsessen nicht zur beruflichen Stolperfalle wird:

Punkt eins: Die Einladung

"Stellen Sie von Beginn an klar, dass Ihr Geschäftspartner eingeladen ist", empfiehlt Etikettetrainerin Liz Droste. Denn wer die Einladung ausspricht, übernimmt die Restaurantwahl und bezahlt. "Wer eingeladen wird, aber aufgrund von Compliance-Regeln der eigenen Firma nicht kommen kann, sollte dies in seiner Absage auch so formulieren", sagt Personalberater Jürgen Hesse von Hesse/Schrader.

Punkt zwei: Die Restaurantwahl

Setzen Sie auf Bewährtes: "Wählen Sie ein Restaurant aus, in dem Sie schon gegessen haben. So können Sie sicher sein, dass Atmosphäre, Service und Essen tatsächlich gut sind", sagt Hesse. Falls Sie unsicher sind, was Ihr Gast gerne isst, ob er beispielsweise Vegetarier ist oder religiösen Speisevorschriften folgt, rufen Sie vorher in seinem Sekretariat an."

Im Zweifelsfall passt der gehobene Italiener immer - dort gibt es mit Fleisch, Fisch, Pasta, Pizza, Salaten und Suppen eine breite Auswahl. Knigge-Autor Kai Oppel ergänzt: "Fragen Sie bei der Reservierung nach einem gut platzierten Tisch und ob es dort nicht zu laut ist - denn das kann bei einem Geschäftsessen sehr störend sein."

Punkt drei: Der Dresscode

"Ein Geschäftsessen ist ein Geschäft - und erst in zweiter Linie ein Essen", sagt Oppel und rät daher zu Business-Kleidung. "Mit einem Sakko sind Männer gut beraten. Frauen sind mit Blazer, Anzug und Kostüm passend gekleidet", so Oppel.

Beim Essen sollte leichte, nicht zu warme Kleidung getragen werden, denn Ablegen ist ein No-Go: "Was man bei der Vorspeise trägt, trägt man auch beim Dessert", sagt Droste. Und die alte Stilregel "No brown after six"? "Sie gilt noch immer - braune Schuhe sind bei offiziellen Abendeinladungen tabu", so die Etiketteexpertin.

Von B wie Bestellung bis T wie Tischmanieren

Punkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...