Der ukrainische Politiker Michail Saakaschwili sitzt seit zwei Tagen hinter Gittern. Nun gehen Tausende für ihn in Kiew auf die Straße. Ob der Opositionelle freikommt, entscheidet sich in dieser Woche.

In der ukrainischen Hauptstadt haben Tausende Anhänger für die Freilassung des festgenommenen Oppositionellen Michail Saakaschwili demonstriert. Bei Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt forderten sie am Sonntag auch die Amtshebung von Staatschef Petro Poroschenko. Nach offiziellen Angaben sollen 2500 Menschen an dem Protest teilgenommen haben. Die Organisatoren gehen von mehreren Zehntausend aus. Die Veranstaltung in der Dreimillionenstadt wurden von etwa 1000 Polizisten gesichert.

Behörden hatten den georgischen Ex-Präsidenten und jetzigen Kiewer Oppositionspolitiker in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...