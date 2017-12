Am 15. Spieltag der Bundesliga hat Hannover 96 einen 2:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim gefeiert. Im ersten Durchgang sahen sie Zuschauer eine weitgehend ausgeglichene Partie.

Hannover begann etwas stärker, die TSG konnte sich aber im Laufe der Halbzeit steigern. Die zweite Hälfte begannen beide Teams gemächlich. Ein Treffer von Niclas Füllkrug brachte in der 59. Minute dann aber Bewegung in das Spiel. Hoffenheim musste wegen des Rückstands mehr Risiko gehen, Hannover setzte auf Konter.

Die Gäste hatten aber trotz des erhöhten Drucks Probleme damit, sich gute Chancen herauszuspielen. In der 86. Minute sorgte dann der eingewechselte Martin Harnik nach einer Standardsituation per Kopf für die Entscheidung. Am 16. Spieltag muss Hoffenheim gegen Stuttgart ran, die Niedersachsen spielen in Berlin.