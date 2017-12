Essen (ots) - Die AfD sei nun einmal ein "gäriger Haufen", hat ihr Bundesvorsitzender Gauland gesagt. Wer die Gärung als produktiven Prozess versteht, muss sich beim Blick auf den größten Landesverband fragen: Was gärt da und mit welchem Ziel? Sieben Monate nach dem Einzug in den Landtag ist NRW-Spitzenkandidat Pretzell geflüchtet, der Schatzmeister ihm gefolgt, und der bisherige Co-Vorsitzende Renner zieht sich mit einer bitteren Klage über den Intrigantenstadl AfD ("Politische Abenteurer, Egomanen, Füßetreter") zurück.



Die Doppelspitze bilden nun die Landtagsabgeordneten Röckemann und Seifen, die mehr oder minder deutlich nach rechts blinken. Ob mit dem neuen Personal eine wie auch immer geartete Professionalisierung der NRW-AfD Einzug halten könnte, erscheint zweifelhaft.



Nach innen werden alte Rechnungen beglichen bis hin zu Untreuevorwürfen, nach außen sämtliche Themen plump mit Ressentiments gegen die angeblich multikulti-sozialromantisch-versifften "Altparteien" verklappt. Ein eigener Kurs, ein durchgerechnetes Konzept, ein alternatives Lösungsangebot? Fehlanzeige.



