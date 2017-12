Schon bei der Eröffnung der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München kam es zu Problemen, nun gibt es auch am ersten regulären Betriebstag Verspätungen. Einer der Züge brauchte so zwei Stunden länger als geplant.

Bereits am ersten regulären Betriebstag der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München hat sich ein ICE wegen eines technischen Problems stark verspätet. Der Zug musste deswegen am Sonntag in Nürnberg etwa 20 Minuten lang halten, durfte danach zwar weiterfahren - aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...