Stefan Pierer ist auf dem Cover der #11 des Börse Social Magazine http://www.boerse-social.com/magazine . Themen der nächsten Ausgabe #12 zum Jahresende.: Unser Number One Awards rund um Helden der Börse, wie zB aus dem Umfeld der Liquiditätsbereitstellung, gehen ins 4. Jahr. Presenter ist wieder Weber & Co. und es wird eine zweistellige Anzahl an Kategorien geben. Da ist uns jede Kategorie gleich wichtig, insofern kann ich auch schon outen, dass keiner der Number Ones, sondern die Börse selbst am Cover der Abschlussnummer sein wird. Und die "Börse selbst" ist ja heuer auch ein Sieger: Ausweitung des Angebots, mehr Handelsvolumen und natürlich passt auch die Indexentwicklung. Somit ist CEO Christoph Boschan der logische Covermann...

