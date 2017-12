Zum Abschluss des 15. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben sich Augsburg und Hertha mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Erst die 74. Minute brachte den ersten Treffer durch Augsburgs Caiuby.

Die Herthaner zeigten 90 Minuten lang so gut wie keine Offensive und hätten die Niederlage daher verdient, aber in der Nachspielzeit brachte Berlins Salomon Kalou den unerwarteten Ausgleich. In der Tabelle verpasst Augsburg damit den Sprung auf den vierten Tabellenrang und bleibt auf Platz sieben. Die Hertha ist auf Platz zwölf.