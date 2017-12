Die US-Börsen knüpften am Freitag an ihre Vortagesgewinne an. Stützend wirkten ein robuster Arbeitsmarktbericht sowie ein vorerst abgewendeter Stillstand der Regierungsgeschäfte ("Government Shutdown"). Am Vorabend war ein Gesetzestext verabschiedet worden, der den Bundeshaushalt erst einmal bis zum 22. Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...