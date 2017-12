Halle (ots) - Die Wahl ist absolut nachvollziehbar. Peter Stöger hat in Köln großartige Erfolge erzielt, wurde dort als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte auf die Straße gesetzt. Der Mann hat Referenzen, weiß mit nervösen Vereinsumfeldern umzugehen. Eine logische Wahl also aus BVB-Sicht.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de