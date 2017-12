Auf die Behandlung folgt eine Art Geiselhaft: In vielen Entwicklungsländern dürfen Patienten eine Klinik erst dann verlassen, wenn die Rechnung komplett beglichen ist. Ohne genügend Geld sitzen manche monatelang fest.

Das Baby von Faida Mwenge ist schon drei Monate alt. Der Junge musste per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. Inzwischen sind beide wohlauf. Aus medizinischer Sicht hätten sie längst nach Hause gehen können. Doch das Krankenhaus im Osten des Kongos verlangt noch etwa 190 Dollar (160 Euro) von der 20-jährigen Frau. Bis die gezahlt sind, werden sie und der kleine Jospin wie Gefangene auf dem Gelände festgehalten.

Mwenge ist kein Einzelfall. Das britische Institut Chatham House geht davon aus, dass weltweit mehrere Hunderttausend Menschen betroffen sind. Für einen am Mittwoch veröffentlichten Bericht haben Experten neun Studien sowie Zeitungsartikel aus 14 Ländern ausgewertet. Dabei fanden sie für den Zeitraum von 2003 bis 2017 mehr als 950 bestätigte Fälle in Afrika und Lateinamerika. Darunter war in Kenia auch ein Fall, bei dem vor acht Jahren in einer einzigen Klinik mehr als 400 Patienten eingesperrt waren.

"Es scheint sich um ein systematisches Vorgehen zu handeln", sagt der Chatham-House-Forscher Robert Yates. "In Ländern, in denen das Erheben von Gebühren weit verbreitet und nicht reguliert ist, sehen wir ein großes Problem." Die Datengrundlage sei zwar begrenzt, aber schon eine grobe Hochrechnung lasse auf Schlimmes schließen. Auch wenn wohl alle Länder sagen würden, dass so etwas illegal sei - "das Recht wird nicht durchgesetzt. Die Gesundheitseinrichtungen stehen über dem Gesetz und halten Menschen als Geiseln, bis ihre Familien die Rechnungen bezahlen."

Yates und seine Kollegen stellten zudem fest, dass besonders ...

