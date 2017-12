Bielefeld (ots) - Immer wieder behaupten die selbst ernannten Retter des deutschen Vaterlands von der AfD, die Medien würden sie zu Unrecht als Rechtsextremisten bezeichnen. Und jeder Journalist, der die Partei so nennt, wie sie ist, wird als "System-Journalist" denunziert. Wie sehr der AfD die Maßstäbe verrückt sind, zeigte einmal mehr der Landesparteitag in Kalkar. Da gibt es Vertreter, die sich selbst als "gemäßigt" oder als "Mitte" bezeichnen, doch mit Maß oder Mitte hat das, was diese Leute verzapfen, nichts zu tun. Zum Beispiel der neue Landessprecher Helmut Seifen. Er ist einer von denen, die in der AfD als "gemäßigt" gelten. Da tritt dieser Mann - er war bis vor kurzem, man mag es kaum glauben, Leiter eines Gymnasium in Gronau - ans Mikrofon und begibt sich auf das Feld der Geschichtsfälschung. Die Idee von SPD-Parteichef Schulz, die EU zu Vereinigten Staaten von Europa weiterzuentwickeln, schaffe das, was zwei Weltkriege nicht geschafft hätten, nämlich Deutschland zu zerstören. Wie bitte? Große Teile Deutschlands in Schutt und Asche gebombt, Millionen Tote und das Staatsgebilde zerschlagen - was anders bitte schön als die Zerstörung Deutschlands ist das? Und das vereinte Europa, das Deutschland und den anderen europäischen Ländern seit 70 Jahren Frieden bringt, soll schlimmer sein? Es ist wieder eine von den Aussagen, von denen der Herr anschließend sagen wird, wir hätten das alles nur missverstanden. Nein, Herr Seifen, wir haben verstanden!



