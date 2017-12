Der Linken-Politiker Gregor Gysi hat die SPD vor einer Neuauflage der Großen Koalition gewarnt. "Ich glaube, wenn die SPD in eine Große Koalition geht, dann wird sie sich schaden", sagte der Politiker der "Bild" (Montagausgabe).

An Martin Schulz' Stelle würde er in keine GroKo gehen, sagte Gysi weiter. "Ich würde über die Tolerierung einer Minderheitsregierung nachdenken." Am Mittwoch wollen sich die Spitzen von Union und SPD zu einem Gespräch treffen. Der SPD-Parteitag hat eine GroKo nicht ausgeschlossen, obwohl dies von den Jusos beantragt worden war.