Freiburg (ots) - Borussia Dortmund, soviel hat sich herumgesprochen, ist ein großer Klub, mit ebensolchen Spielern, einem entsprechenden Stadion und einem Heer von gelb-schwarzen Anhängern. Ein solcher Arbeitsplatz ist verlockend. All das dürften Gründe gewesen sein, die auch Peter Stöger durch den Kopf gegangen sind, als ihn der Hilferuf von BVB-Boss Aki Watzke zu Hause in Wien erreicht hat. Offenbar musste der vor Wochenfrist beim 1. FC Köln verabschiedete Stöger da nicht lange überlegen: Vom designierten Abstiegskandidaten am Rhein mit einem Rutsch zum einstigen Champions-League-Sieger - in einen derart rasanten Aufzug steigt man selten. Wer argumentiert, Stöger hätte nur ein paar Tage nach seinem Abschied in Köln diesen Schritt aus moralischen Gründen nicht tun dürfen, sollte innehalten. Wir sind beim Fußball, in einem Metier also, in dem Ethik und Moral längst beiseitegeschoben wurden. So gesehen hat zumindest Stöger alles richtig gemacht. http://mehr.bz/bof8244



