HAMBURG (dpa-AFX) - Die D-Mark hält sich hartnäckig: Fast 16 Jahre nach der Bargeld-Einführung des Euro sind in diesem Jahr in der Hamburger Bundesbankfiliale noch immer Münzen und Scheine in Millionenhöhe umgetauscht worden. Bis Ende November waren es 3 486 077 D-Mark und 72 Pfennige, wie ein Sprecher der Bundesbank der Deutschen Presse-Agentur sagte. Den 9 331 Besitzern brachte das 1 782 403,98 Euro ein. Allerdings wird bislang weniger getauscht als im Vorjahr: 2016 kamen in Hamburg insgesamt noch rund 4,7 Millionen Mark zusammen. Dabei dürfte noch eine Menge Geld in den Schubladen schlummern: Bundesweit sind nach Angaben der Bundesbank rund 12,6 Milliarden D-Mark noch nicht eingetauscht worden./ho/DP/zb

