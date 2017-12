STOCKHOLM (dpa-AFX) - Angesichts zunehmender politischer Spannungen sind im vergangenen Jahr weltweit wieder mehr Waffen verkauft worden. Der Umsatz der 100 größten Rüstungsunternehmen mit Waffen und militärischen Dienstleistungen nahm auf 374,8 Milliarden Dollar (rund 316 Milliarden Euro) zu, wie das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm mitteilte. Es ist der erste Anstieg nach fünf Jahren mit sinkenden Zahlen. Das sei wegen der laufenden Militärkonflikte in mehreren Ländern zu erwarten gewesen, erklärte Sipri. Zudem hätten mehrere Staaten neue Waffensysteme eingeführt. Mehr als zwei Drittel der Rüstungseinnahmen gingen an amerikanische Unternehmen./tam/DP/zb

