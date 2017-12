REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zu großer Koalition

Das derzeitige Gewürge, die gegenseitigen Nadelstiche und vor allem immer neu aufgestellte Hürden machen den Weg zu einer neuen Groß-Koalition unendlich schwer. Statt mit Vorbedingungen in die Gespräche zu gehen, sollten sich Union und SPD auf Wesentliches konzentrieren. Sie sollten in den nächsten zwei Wochen ausloten, ob sie auf den wichtigsten Politikfeldern - etwa der Flüchtlingspolitik, Krankenversicherungen, Rente, Klima- und Energiepolitik, Steuern oder Europa - bereit sind, Kompromisse zu finden. Wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass man nicht zusammen kommt, nicht zusammen kommen will, dann sollten die GroKo-Gespräche beendet werden. Noch mal acht Wochen vergebliches Warten, Winken vom Balkon und Durchstechereien mögen dem Volk erspart bleiben. Dann lieber den Versuch einer Minderheitsregierung wagen, der früher oder später ohnehin in vorgezogenen Neuwahlen münden würde./yyzz/DP/zb

AXC0018 2017-12-11/05:35