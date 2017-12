HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Großen Koalition

Die Idee einer Minderheitsregierung, aktuell befeuert vom Gesundheits-, Finanz- und Intrigenfachmann Jens Spahn, wäre jedenfalls geeignet die Ära Merkel sehr schnell zu beenden. Einmal abgesehen davon, dass Deutschland auf vier Jahre als Verhandlungsgröße in Europafragen auf Schwarzwälder Gartenzwergformat geschrumpft würde: Die Union würde es zwischen den Forderungen von SPD-Linker, liberalen Marktfetischisten und grünen Ökoideologen zerlegen. Und die Sozialdemokraten würden dafür auch noch in Form eines "Tolerierungsvertrages", wie er am Wochenende vorgeschlagen wurde, in Mithaftung genommen. Keine Minister, keine Impulse, aber die volle Verantwortung? Warum sollte sich das eine Partei antun?/yyzz/DP/zb

