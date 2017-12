FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat die Hoffnung auf eine Jahresendrally neue Nahrung erhalten. Mit dem Kursprung des Dax am Freitag ist die Zuversicht unter den Anlegern zurückgekehrt, dass die zuletzt eher guten Nachrichten aus den USA den deutschen Leitindex in der neuen Woche noch einmal anschieben können. "Die Börsenbullen wollen sich nicht geschlagen geben", schrieb Analystin Claudia Windt von der Landesbank Helaba.

Die jüngsten Fortschritte bei der Steuerreform in den USA haben den Euro in den letzten Tagen unter Druck gesetzt und so den Dax kurz über die seit Mitte November bestehende Handelsspanne zwischen 12 800 und 13 200 Punkten gehievt. Eine schwache Gemeinschaftswährung kann die Ausfuhren der Unternehmen in Länder außerhalb der Europäischen Union verbilligen und so den hiesigen Exporteuren helfen.

Allerdings bleiben Experten skeptisch, ob dem Dax in der neuen Woche tatsächlich der große Befreiungsschlag gelingt. Erst wenn das Börsenbarometer die Marke von 13 250 Punkten überschreite, dürfte sich auch der übergeordnete Aufwärtstrend fortsetzen, schrieben die Chartexperten von Index-Radar. Vorerst sei dies aber nicht ersichtlich.

Analystin Windt wies zudem auf anhaltende politische Risiken hin. So hatte die US-Regierung zwar einen teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte aus Geldmangel abgewendet - aber nur für zunächst zwei Wochen. Damit blieben alle Streitfragen ungelöst, nicht zuletzt hinsichtlich der Höhe der Militärausgaben.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg ergänzten, dass auch die Nahostpolitik von US-Präsident Donald Trump die Anleger noch länger beschäftigen könnte. Nachdem die Regierung Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat, müsse ein erneutes Aufflammen des Konflikts in der Region einkalkuliert werden.

Die Hoffnung der Anleger auf eine Weihnachtsrally basiert indes darauf, dass die Geldpolitik in der neuen Woche für keine negative Überraschungen sorgt. Im Fokus steht dabei zunächst die US-Notenbank (Fed), die sich am Mittwoch nach dem europäischen Börsenschluss zu Wort melden wird. Es wäre eine große Überraschung, wenn die Fed den Leitzins nicht - wie seit geraumer Zeit signalisiert - um 25 Basispunkte anheben würde, schrieb Helaba-Analyst Patrick Franke.

Am Donnerstag dann wird der Präsident der Europäischen Zentralbank die letzte Pressekonferenz des Jahres geben. Nach Ansicht der Helaba ist es eher unwahrscheinlich, dass Mario Draghi seinen Tonfall ändert. Schließlich sei den Anlegern signalisiert worden, dass die ultralockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur und damit auch der Aktienmärkte im kommenden Jahr Bestand habe. Dennoch sei nicht ausgeschlossen, dass Draghi auf Basis vermutlich höherer Inflations- und Wachstumsprojektionen doch noch etwas Unsicherheit streue.

Zum Ende der neuen Woche dürfte der Dax dann noch einmal Impulse erhalten. Denn nach Ansicht der Experten des Handelshauses Lynx könnte am Freitag der große Verfallstag an den Terminbörsen, der sogenannte "Hexensabbat", helfen, eine Weihnachtsrally anstoßen. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus, was zu stärkeren Kursausschlägen führen kann.

Aus Unternehmenssicht stehen derweil kaum Nachrichten an. Am Mittwoch legen der Kupferkonzern Aurubis und der Lebensmittelhändler Metro ihre Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor.

Bereits am Montag begeht die Deutsche Börse AG den 25. Jahrestag ihrer Gründung. Zu feiern hatte der Börsenbetreiber in diesem Jahr aber wenig: Im Frühjahr war die Fusion mit der Londoner Börse LSE auch im dritten Anlauf geplatzt. Zudem stolperte Konzernchef Carsten Kengeter über ein Aktiengeschäft und verlässt den Konzern zum Jahresende./la/gl

