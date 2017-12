FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 22. Dezember:

MONTAG, DEN 11. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 L: Aroundtown Hauptversammlung

12:30 D: Jahresabschlussgespräch mit Volkswagen-Konzernfinanzvorstand Frank Witter / Themen sind die Neuausrichtung des Konzerns, die "Roadmap E" als Fahrplan ins Elektrozeitalter und die jüngste milliardenschwere Planungsrunde für die kommenden Jahre. Wolfsburg 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 11/17

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 11/17 (vorläufig)

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 10/17 11:00 GR: Industrieproduktion 10/17

11:15 D: Pk nach der Sitzung des Stabilitätsrats, u.a. mit dem geschäftsführenden Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU)

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Deutsche Börse AG feiert 25. Jahrestag ihrer Gründung mit den Vorständen Hauke Stars und Andreas Preuß, Frankfurt 09:00 D: Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) lädt zu Gespräch über die Zukunft der Siemens-Werke ein Eingeladen sind das Siemens-Management sowie die Wirtschaftsminister der sieben betroffenen Bundesländer 08:30 h Kundgebung der Mitarbeiter des Berliner Dynamowerks 11:00 D: Pk Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) zu aktuellen Branchenthemen. Mit VÖB-Präsident Dr. Johannes-Jörg Riegler und VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge. 11:00 D: IG-BCE-Betriebsrätekonferenz "Energie, Industrie, Klima - Unsere Zukunftsstrategie" u.a. mit RWE-Chef Rolf Schmitz und Evonik-Chef Christian Kullmann, Berlin B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel B: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei (bis 12.12.) Die Minister wollen die Fischfangquoten für Nordsee und Atlantik für 2018 festlegen. F: Konferenz zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten vor dem Pariser Klimagipfel (am 12. Dezember), Paris ARG: 11. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) (bis 14.12.)

DIENSTAG, DEN 12. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 11/17 08:00 CH: Glencore Investor Update (Call 14.00 h) 10:00 D: MVV Energie Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: VDMA Jahres-Pk, Frankfurt 12:30 D: Delhpi Automotive / Aptiv Media-Roundtable "Aus Delphi wird Aptiv", Frankfurt 17:00 D: Morphosys Analysten-Call zu MOR208 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: MTU Investor & Analyst Day 2017 F: Schneider Electric Investor Day I: UniCredit Capital Markets Day (7.30 h Newswire-Call) USA: 3M Ausblick 2018 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 11/17 08:00 D: Insolvenzen 09/17 10:30 GB: Verbraucherpreise 11/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 11/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/17

11:30 D: Anleihen Laufzeit: 2 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/17

SONSTIGE TERMNINE 08:30 D: Veranstaltung der Bank UBS "UBS Investment Compass" zur globalen Wirtschaft als auch zu Finanzmärkten, Frankfurt 10:00 D: Beratungsunternehmen Bain & Company stellt Studie zur Lage der deutschen Banken vor mit Deutschlandchef Walter Sinn und Bankenexperte Wilhelm Schmundt, Frankfurt 10:30 D: Pk Creditreform "Insolvenzen in Deutschland 2017", Frankfurt 10:30 D: Pk von Condor Flugdienst GmbH und dem Malaysia Tourism Promotion Board Frankfurt. Anlass ist eine verstärkte Zusammenarbeit und die neue direkte Flugverbindung mit Condor von Frankfurt nach Kuala Lumpur/Malaysia ab Winter 2018/2019, Frankfurt 10:30 A: Beginn des Zivilprozesses gegen die Ehefrau und die beiden Kinder des ehemaligen Drogeriemarkt-Chefs Anton Schlecker 12:00 EU: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Vorschläge zum Umgang mit Pestiziden 20:00 EU: EZB-Präsident Draghi hält eine Rede anl. der EZB-Kulturtage, Ffm. F: Gipfel zum Klimaschutz (Etappengipfel) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat diesen «Etappengipfel» zwei Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens angesetzt. Dabei soll unter anderem über neue Finanzierungsinstrumente für den Klimaschutz gesprochen werden.

MITTWOCH, DEN 13. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 E: Inditex Q3-Zahlen 07:00 D: Aurubis Jahreszahlen (9.00 h Pk) 08:00 D: Metro AG Jahreszahlen (10.30 h Pk) 08:00 D: Tui Jahreszahlen (8.30 h Call) 11:00 D: Claas Bilanz-Pk, Düsseldorf 14:30 CH: Barry Callebaut Hauptversammlung, Zürich 16:00 CH: Roche Webcast/Call zu 'Post ASH 2017' TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Bahn AR-Sitzung GB: Dixons Carphone Halbjahreszahlen USA: Eli Lilly 2018 Financial Guidance Call USA: Honeywell 2018 Outlook Conference Call TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 10/17

08:00 D: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig)

08:00 D: Großhandelspreise 11/17 10:00 I: Industrieproduktion 10/17 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 11/17 11:00 EU: Industrieproduktion 10/17 11:00 EU: Beschäftigung Q3/17 14:30 USA: Verbrauchpreise 11/17 14:30 USA: Realeinkommen 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss mit Pk um 20.30 Uhr mit Fed-Chefin Janet Yellen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Mündliche Verhandlungen von fünf Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen Typengenehmigungen für Dieselautos durch das Kraftfahrtbundesamt Beigeladene sind in vier Verfahren die Adam Opel AG und in einem Verfahren die Volkswagen AG, Schleswig 09:30 D: UBS Konjunkturausblick, Frankfurt 10:30 D: Allianz Global Investors Konjunkturausblick, Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 14. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EU: Acea Kfz-Erstzulassungen 11/17 09:00 D: Deutsche Börse Pressegespräch zum Thema "MiFID II und die Verfügbarkeit von Research", Frankfurt 10:00 D: Bertrandt Bilanz-Pk, Stuttgart 11:00 D: KWS Saat Hauptversammlung, Einbeck 22:00 USA: Oracle Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: EVN Jahreszahlen GB: AstraZeneca Analystentreffen I: FiatChrysler Automobiles Absatz 11/17 USA: Danaher Investorentreffen USA: Adobe Systems Q4-Zahlen USA: Costco Wholesale Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/17

05:30 J: Industrieproduktion 10/17 (endgültig) 08:00 D: Baugenehmigungen 01-10/17 08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig) 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Pressekonferenz 10.00 Uhr) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig) 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 11/17 10:30 D: ifo-Institut Pk zur Konjunkturprognose für 2017 bis 2019, Berlin 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft (IfW) - "Konjunkturprognose im Winter für Deutschland und die Welt" 11:00 D: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) Jahresausblick

12:00 P: Verbraucherpreise 11/17 13:00 GB: BoE Zinsentscheid

13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Pk mit EZB-Präsident Draghi) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/17 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 10/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 RU: Russlands Präsident Wladimir Putin hält seine jährliche Pressekonferenz vor Hunderten Journalisten aus dem In- und Ausland 10:30 D: Commerzbank AG stellt in Pk Unternehmerkunden-Studie für Thüringen vor, Erfurt 12:00 D: Diskussion "Wie geht es mit der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion weiter?" vom Bundesverband deutscher Banken, Berlin D: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg B: EU-Gipfel (bis 15.12.17), Brüssel

FREITAG, DEN 15. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 S: Hennes & Mauritz Q4 Umsatz 08:30 D: Siemens Innovation Day 2017

D: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Tankan-Bericht Q4/17

08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 10/17 08:30 D: Deutsche Bundesbank Halbjährliche Wirtschaftsprognose

11:00 EU: Handelsbilanz 10/17 14:30 USA: Empire State Index 12/17 15:15 USA: Industrieproduktion 11/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/17

TERMINE KONUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis für Irland, Portugal EU: S&P Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE D: Bekanntgabe eines Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadtflughafen + Sitzung des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH B: EU-Gipfel (bis 15.12.17), Brüssel Auf der Agenda des zweitägigen Treffens stehen für Bundeskanzlerin Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs unter anderem die Zukunft der Brexit-Gespräche und erste Beratungen über die Reform der Eurozone.

MONTAG, DEN 18. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 09:00 E: Arbeitskosten Q3/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig)

15:00 B: Verbrauchervertrauen 12/17 16:00 USA: NAHB-Index 12/17

DIENSTAG, DEN 19. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 D: Ceconomy Bilanz-Pk, Düsseldorf 22:15 USA: FedEx Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: London Stock Exchange General Meeting DK: A.P.Moller-Maersk Business Update Call

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 11/17 (endgültig)

07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 12/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklimaindex 11:00 EU: Arbeitskosten Q3/17

11:00 D: Pk ifo Institut Dresden zur Vorstellung der Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen 2017/2018 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/17 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu Numerus clausus. Die Zulassungsbedingungen für das Medizinstudium mit einer Konzentration auf die Abiturnote stehen auf dem Prüfstand. Es geht um die Frage, ob das derzeitige Verfahren mit dem Grundrecht auf freie Wahl des Berufs und des Ausbildungsplatzes sowie dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. 10:30 D: Pk BGA zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zu Perspektiven des deutschen Groß- und Außenhandels mit BGA-Präsident Holger Bingmann, Berlin

MITTWOCH, DEN 20. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CDN: Blackberry Q3-Zahlen USA: General Mills Q2-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 10/17

08:00 D: Erzeugerpreise 11/17 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 10/17 15:00 B: Geschäftsklima 12/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 21. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Hornbach Holding Q3-Zahlen 08:00 A: Buwog Halbjahreszahlen

08:00 EU: Acea Nutzfahrzeuge Erstzulassungen 11/17 22:15 USA: Nike Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/17 08:45 F: Geschäftsklima 12/17 14:30 USA: BIP Q3/17 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/17 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Philly Fed Index 12/17 14:30 USA: CFNA-Index 11/17 15:00 USA: FHFA-Index 10/17 16:00 USA: Frühindikator 11/17

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/17 (vorläufig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE E: Neuwahlen in Katalonien

FREITAG, DEN 22. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NL: BIP Q3/17 (endgültig) 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 01/18 08:45 F: BIP Q3/17 (endgültig) 08:45 F: Privater Verbrauch 11/17 09:00 A: Industrieproduktion 10/17 10:00 I: Verbrauchervertrauen 12/17 10:30 GB: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 11/17 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/17

HINWEIS GB: Verkürzter Handel bis 13:30 h

USA: Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt bis 20:00 h

