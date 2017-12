"Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen", das wusste bereits Benjamin Franklin, Mitbegründer der Vereinigten Staaten von Amerika. Die BFS/ESaK Stiftung hat dieses Leitbild erfolgreich in die Kälte- und Klimatechnik übertragen und darf jetzt ihr erstes Jubiläum feiern. Mit dem Stiftungskapital und Spenden wurde seither beachtliches geleistet. "Unserem Stiftungszweck folgend konnten bis heute für zahlreiche Studenten der Europäischen Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung (ESaK) Förderbeihilfen für ihre Bachelorarbeiten ausgeschüttet werden. Dabei ging und geht es um Auslandsstipendien an der Purdue University West Lafayette, University of Maryland, Universität NTNU/Forschungsinstitut SINTEF, Torndheim und den POLO Research Loboratories der Federal University of Santa Catarina, die von unserer Stiftung bezuschusst wurden." Dieses Angebot soll auch in Zukunft dem interessierten Akademikernachwuchs zu Verfügung stehen, erklärt der Vorsitzende Manfred Seikel weiter. Er bildet gemeinsam mit Dr. Christian Voigt den Vorstand der Stiftung, der diese kurz beschreibt: "Ein wichtiges Organ ist das Kuratorium. Es benennt den Vorstand und entscheidet über die zweckorientierte Verwendung der Erträge und Spenden. Das Kuratorium wird von unserer Stifterversammlung, bestehend aus den Stiftern, gewählt." Weitere Förderprojekte Neben Auslandsstipendien für Aufenthalte in den USA, in Norwegen oder Brasilien gehen die Gelder auch ...

