Lebensversicherung: Bye, bye

Lange Jahre waren Kapitallebensversicherungen die liebste Altersvorsorge der Deutschen. Aber die Zeit ist vorbei. Erst wurde das Steuerprivileg gekippt und dann wurde auch noch der Zins quasi abgeschafft. Es ist an der Zeit "Bye, bye" zu sagen…

Abschied auf Raten. Waren es zunächst nur die Kunden, die sich vom Produkt Lebensversicherung verabschiedeten, folgt nun eine ganze Branche. Die Zahl der Anbieter von Lebensversicherungen ist seit dem Jahr 2000 fast um ein Drittel gesunken. In jüngster Zeit waren dabei auch große Namen, wie ARAG, Ergo oder Generali dabei. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Aber das ist auch gut so.

