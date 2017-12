Lange wurde der Bitcoin von großen Handelshäusern ignoriert. Seit Sonntagnacht können Investoren an der Chicagoer Optionsbörse erstmals auf die Kursentwicklung der virtuellen Währung wetten. Es ist ein riskanter Schritt.

Der Start verlief holprig: Wer unter den ersten Händlern sein wollte, die Bitcoin-Terminkontrakte - sogenannte Futures - an der Chicago Board Options Exchange (CBOE) handelten, brauchte zunächst Geduld. Die Webseite der CBOE fiel zeitweise aus, ebenso wie die diverser anderer Bitcoin-Börsen. Doch beeilte sich das Unternehmen zu versichern, der eigentliche Handel sei davon nicht beeinträchtigt gewesen: "Alle Handelssysteme funktionieren normal", teilte die mit etwa einer Milliarde Kontrakten pro Jahr weltgrößte Optionsbörse mit.

Bitcoin-Termingeschäfte, die im Januar auslaufen, kosteten zum Handelsstart 16.300 Dollar, 4,5 Prozent mehr als der eigentliche Bitcoin-Preis. Der Bitcoin hatte am Sonntag noch einmal deutlich zugelegt, nachdem er in der Nacht zuvor auf rund 13.700 Dollar abgesackt war.

Das Handelsvolumen war anfangs wie erwartet relativ gering. Futures brauchen klassischerweise eine gewisse Zeit, um anzulaufen. Der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge wurden in der ersten Handelsstunde Futures im Wert von 9,1 Millionen Dollar gehandelt. In der gleichen Zeit wurden Bitcoins auf der Kryptobörse Bitfinex im Wert von 170 Millionen Dollar gehandelt.

Mit dem Start der Bitcoin-Futures ist ein neues Zeitalter für die Kryptowährung angebrochen. Lange Zeit wurde der Bitcoin von den großen Banken und Handelshäusern ignoriert und belächelt. Doch der Druck der Kunden wurde so groß, dass sie schließlich nachgaben. Es ist ein riskanter Schritt, der an der Wall Street nicht nur Zustimmung findet.

Die CBOE ist die erste, aber nicht die einzige Börse, die künftig den Handel mit Bitcoin-Futures erlauben will. Am 18. Dezember startet der Futures-Handel an der weltgrößten Terminbörse CME in Chicago. Die US-Technologiebörse Nasdaq wird Anfang 2018 folgen.

"Wir haben uns schon lange für diesen Bereich interessiert, aber wollten den richtigen ...

