BANKEN - Nach Informationen aus Finanzkreisen arbeiten vier der größten deutschen Geldhäuser bereits seit Monaten an einem neuen Großprojekt. Gemeinsam wollen sie eine schlagkräftige Datenplattform auf die Beine stellen. Es geht um die ebenso sensible wie zunehmend kostspielige Erfassung von Kundendaten. In erster Linie um Geldwäsche zu verhindern, sind Banken verpflichtet, akribisch die Daten ihrer Kunden zu erfassen. Hinter dem Projekt stecken dem Vernehmen nach Commerzbank, Deutsche Bank, Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). (SZ S. 19)

APOTHEKEN - Annähernd jede zweite der knapp 20.000 deutschen Apotheken ist in ihrem Bestand gefährdet, weil sie zu wenig Geld abwirft. Das haben Gutachter festgestellt, die das Bundeswirtschaftsministerium mit einer Bestandsaufnahme zur Lage der Apotheken beauftragen hatte. In der Analyse wird die Schließung von 7.600 Hauptapotheken als "mittelfristig wahrscheinlich" bezeichnet, weitere Filialen kämen hinzu. (FAZ S. 17)

FLÜCHTLINGE - Trotz zahlreicher Differenzen zwischen Union und SPD zeichnet sich vor den ersten Gesprächen über eine große Koalition eine Annäherung beim Familiennachzug für Flüchtlinge ab. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigte an, mit der SPD zeitnah einen Kompromiss finden zu wollen. Denkbar sei ein zeitlich gestaffelter Nachzug. "Es muss unser Ziel sein, dass wir beim Familiennachzug eine gemeinsame Initiative mit der SPD zustande bringen", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer. "Für besonders dramatische Fälle oder tragische Schicksale könnte ich mir eine Härtefallregelung vorstellen." (SZ S. 1)

SPD - Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt seine Partei vor Vorfestlegungen in den Gesprächen mit CDU und CSU. "Wir brauchen keine roten Linien, sondern eine klare Haltung und gute Argumente. Beides haben wir", sagte Weil. (Handelsblatt S. 10)

KRANKENHÄUSER - Die Digitalisierung von Kliniken, etwa durch elektronische Krankenakten, führt derzeit in vielen Häusern zu einer Arbeitsverdichtung für Ärzte und Pflegekräfte. Das zeigen zwei Mitarbeiterbefragungen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung sowie der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Grund dafür seien häufig doppelte Dokumentationspflichten, sowohl digital als auch auf Papier. (SZ S. 23)

CHINA - Chinas wichtigste Handelspartner setzen das Land wegen seiner Wirtschaftspolitik immer stärker unter Druck. Jüngster Beleg ist, dass nach der EU auch die USA dem Land den Status einer Marktwirtschaft verweigern. (FAZ S. 17)

