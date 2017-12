DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energieversorger RWE hat sein Interesse an Übernahmen von Kraftwerken erneuert. "Die Branche konsolidiert sich, und dabei will RWE als Kostenführer eine aktive Rolle spielen. Wir halten Ausschau nach attraktiven Kraftwerken, die zum Kauf stehen. Wir sehen uns alles an", sagt der Chef der RWE-Kraftwerktstochter, Matthias Hartung, der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). In Deutschland sei vor allem der Süden interessant.

Dabei wollte er nicht darauf antworten, ob RWE auch mit dem süddeutschen Versorger EnBW, der aus der Kohle-Stromerzeugung aussteigen will, verhandelt. "Ich werde mich nicht zu einzelnen Kraftwerken äußern. Aber gerade in Süddeutschland sind Kraftwerke interessant, weil dort der Wegfall des Atomstroms besonders spürbar wird. Deshalb planen wir dort eigene Kraftwerksprojekte", sagte Hartung.

Mit den Aussagen zu möglichen Übernahmen bekräftigte Hartung Aussagen des RWE-Vorstandchefs Rolf Martin Schmitz aus dem Sommer. Dieser hatte im Juni der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, dass RWE für Versorgungssicherheit stehe und dass durch die punktuelle Zukäufe untermauern wolle./zb/stk

ISIN DE0007037129 DE0005220008

AXC0039 2017-12-11/06:54