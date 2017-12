Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien schließen sich zu Beginn der neuen Woche den positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag an. Dort hatten die Indizes nach guten Arbeitsmarktdaten auf Rekordniveau oder knapp darunter moderat zugelegt. Nach einem zunächst noch verhaltenen Start gewinnt der Nikkei-Index im Späthandel 0,4 Prozent auf 22.901 Punkte. An den anderen Börsen fallen die Gewinne ähnlich groß aus. In Neuseeland ist der Handel bereits beendet. Dort stieg der Index um ein halbes Prozent auf ein Rekordhoch.

Für Gesprächsstoff sorgt einmal mehr die Kryptowährung Bitcoin. Nach den wilden Ausschlägen in beide Richtungen am Freitag mit etwa 17.000 Dollar als Tageshoch und weniger als 15.000 im Tagestief, zeigt die Tendenz wieder nach oben. Der Kurs klettert am ersten Tag, an dem an der Chicagoer Optionsbörse (Cboe) Terminkontrakte (Futures) auf die Kunstwährung gehandelt werden, um rund 11 Prozent auf 15.981 Dollar. Anleger können damit auf einen steigenden oder fallenden Bitcoin setzen, ohne direkt zu investieren.

Markteilnehmern zufolge ist das Volumen im Bitcoin-Future-Handel bislang noch gering. Die Angebots-/Nachfragespanne sei dabei sehr groß mit bis zu 3.000 Dollar für den Februar-Kontrakt.

Anleger warten auf die Notenbanken und das Jahresende

Marktbeobachter bezeichnen das Geschäft als ruhig. Zum einen sorge der nahende Jahresausklang dafür, dass allmählich die Bücher für 2017 geschlossen würden und sich beispielsweise Fonds ihre Kursperformance sicherten. Zum anderen warteten die Anleger auf die diversen Notenbanksitzungen im Laufe dieser Woche, allen voran das Treffen der US-Notenbanker. Bei der Fed wird eine weitere Zinserhöhung erwartet.

Vor diesem Hintergrund zeigt der Dollar weiter Stärke - zumindest gegenüber dem Yen. Er kostet 113,60 Yen. Der Euro legt gegen den Dollar zwar etwas zu auf 1,1779, bleibt aber deutlich unter seinen jüngsten Hochs jenseits von 1,18 Dollar. Auftrieb erhält der Dollar überdies von Spekulationen über eine kurzfristige Einigung auf eine Steuerreform in den USA.

Unter den Einzelwerten zeigen sich laut Händlern Technologiewerte weiter erholt. Viele Titel der Branche waren zuletzt immer wieder unter Verkaufsdruck geraten, belasten von Sorgen über zu hohe Bewertungen und Sektorrotationen in andere Branchen. An der technologielastigen Börse in Taiwan, wo der Index zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende September zurückgefallen war, steigt der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai um 3,1 Prozent.

Zu den Verlierern in Tokio gehören Aktien aus dem Bausektor. Sie leiden darunter, dass neue Daten zu den Häuserverkäufen im Vergleich zum Vorjahr eher maus ausgefallen sind. Taisei verlieren 3,4 Prozent, Kajima 4,6 Prozent, und der Kurs des Hausbauers Sekisui House kommt um 1,7 Prozent zurück. Berichten zufolge war der Gewinn von Sekisui House in den ersten neun Monaten rückläufig.

In Hongkong verbilligen sich Honghua um 3,2 Prozent. Das Unternehmen aus der Ölbranche hatte am Freitag vor einer möglichen Verdopplung des Nettoverlusts 2017 gewarnt.

Das Papier des Sportartikelherstellers Xtep verliert über 8 Prozent. Xtep hatte einen 25 bis 35 Prozent niedrigeren Gewinn angekündigt.

Index (Borse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.001,00 +0,11% +5,30% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.900,74 +0,39% +19,81% 07:00 Kospi (Seoul) 2.468,02 +0,16% +21,79% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.304,05 +0,43% +6,46% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.789,70 +0,52% +30,24% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.446,49 +0,64% +19,64% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.721,90 +0,04% +4,88% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1780 +0,1% 1,1770 1,1742 +12,0% EUR/JPY 133,75 +0,1% 133,68 133,27 +8,8% EUR/GBP 0,8794 +0,0% 0,8792 0,8700 +3,2% GBP/USD 1,3395 +0,1% 1,3387 1,3491 +8,6% USD/JPY 113,52 -0,1% 113,58 113,53 -2,9% USD/KRW 1092,85 -0,0% 1092,85 1093,92 -9,5% USD/CNY 6,6212 +0,0% 6,6212 6,6172 -4,7% USD/CNH 6,6195 -0,1% 6,6228 6,6240 -5,1% USD/HKD 7,8078 +0,0% 7,8070 7,8080 +0,7% AUD/USD 0,7526 +0,2% 0,7511 0,7511 +4,3% NZD/USD 0,6898 +0,8% 0,6840 0,6843 -0,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,10 57,36 -0,5% -0,26 +0,2% Brent/ICE 63,13 63,4 -0,4% -0,27 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,04 1.248,55 +0,0% +0,49 +8,5% Silber (Spot) 15,86 15,85 +0,1% +0,02 -0,4% Platin (Spot) 891,25 888,90 +0,3% +2,35 -1,4% Kupfer-Future 0,00 2,96 0% 0 +17,0%

