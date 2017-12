Moneycab.com: Herr Petitpierre, die Strafmassnahmen gegen Russland gefährden den Bau der Nordstream II - Pipeline nach Europa. Was bedeutet das für den Gasmarkt?

Philippe Petitpierre: Die vor allem von einigen osteuropäischen Staaten - allen voran Polen - formulierten Einwände gegen das Projekt liessen sich sicher durch kartellrechtliche Massnahmen entschärfen. Jedoch könnten die am 15. Juni 2017 vom amerikanischen Senat ausgesprochenen Drohungen dem Projekt den Todesstoss versetzen, falls das Repräsentantenhaus zustimmt. Engie, Shell, Uniper, Wintershall und OMW, die fünf europäischen Gasunternehmen, die jede je 10 Prozent zur Finanzierung des Projektes beitragen sollten, wären direkt betroffen.

Kann dies Rückwirkungen auf die Versorgungssicherheit der Schweiz haben?

Nein, die Versorgungssicherheit der Schweiz ist unabhängig von Nordstream II. Das Erdgas der Schweiz kommt aus der EU oder Anrainerstaaten wie Norwegen. Die Schweiz hat keinen Liefervertrag mit Russland, selbst wenn ein Teil des von der Deutschen Firma Uniper hierher gelieferten Erdgases russischen Ursprungs ist.

Im Markt gibt es also genug Player, um für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zu sorgen. Die weltweiten Lagerstätten sind ja gigantisch…

Die Diversifizierung der Lieferanten, der Bezugsquellen, der Vertragsdauer und der Transportwege sind der Schlüssel für eine ausgeglichene Versorgung. Kommt hinzu, dass Flüssiggas eine immer wichtiger werdende Rolle im europäischen Gasmarkt spielt. Es wird das Risiko von Versorgungslücken reduzieren und die Globalisierung des Gasmarktes beschleunigen.

In Ihrem Einzugsgebiet, dem östlichen Genfersee, gibt es noch einige Lücken. Bis wann wollen Sie diese schliessen?

Wir werden unser Vertriebsnetz noch dichter stricken, insbesondere dort, wo Cosvegaz das Netz abdeckt. Dort sehen wir bereits grosses Potenzial, aber auch in neuen geographischen Regionen in den Kantonen Waadt und Freiburg.

"Erdgas wird ein Finanzmarktprodukt genau wie andere Rohstoffe werden. Kurz- und mittelfristig wird die Anbindung des Erdgases an den Erdölpreis verschwinden."

Philippe Petitpierre, CEO und VRP Holdigaz AG

Holdigaz hat sich an der Gründung der Swiss Gas Invest beteiligt. Das Unternehmen ist im Nord-Süd-Transport von Gas in der Schweiz tätig und erlaubt es Holdigaz, landesweit tätig zu sein. Das lässt auf Ihre bevorstehende schweizweite Expansion schliessen…

Swiss Gas Invest hat sich mit 7.9% an FluxSwiss, der Schweizer Filiale von Fluxys, einem Konsortium aus dem Investmentfonds Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (36.6%), der belgischen Gesellschaft Fluxys Europe (50.6%) und Swissgas (4.9%) beteiligt. FluxSwiss wiederum besitzt 46% an Transitgas, welche neun Zehntel der Transportkapazität der Pipeline zwischen Deutschland und Italien abdeckt, die ja durch die Schweiz führt. Holdigaz hält ausserdem die Mehrheit (52,63%) an Swiss Gas Invest. Wir haben damit in der Gasversorgung sowohl national als auch international bereits eine bedeutende Rolle.

Das klingt verwinkelt. Sind Gastransportverträge nicht ein Buch mit sieben Siegeln?

Die Liberalisierung der europäischen ...

