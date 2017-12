Newron präsentiert Update zur Unternehmensentwicklung

Ergebnisreiches Jahr mit der Zulassung von Xadago in den USA, der STARS-Studie und Ergebnissen von Evenamide

Mailand, Italien - 11. Dezember 2017 - Newron Pharmaceuticals S.p.A ("Newron", SIX: NWRN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, veröffentlichte heute ein Update zur Unternehmensentwicklung.

2017 war ein ergebnisreiches Jahr mit der Zulassung und der Markteinführung von Xadago zur Behandlung von Parkinson-Patienten in den USA im Juli sowie der Kommerzialisierung dieses Produktes in zwölf europäischen Ländern. Eine Studie mit Xadago, die eine Reduktion von Dyskinesien in Parkinson-Patienten mit Levodopa-induzierter Dyskinesie aufzeigen soll, befindet sich mit Partner Zambon in Planung; der Beginn dieser Studie ist für 2018 geplant.

Die "Sarizotan Treatment of Apneas in Rett Syndrome"-Studie (STARS), eine potenziell zulassungsrelevante Studie, schließt nach Zulassung durch die U.S. FDA und durch die Gesundheitsbehörden in Italien, Australien, Grossbritannien und Indien nun auch Patienten im Alter ab sechs Jahren ein. Newron geht davon aus, die Studienergebnisse 2018 zu veröffentlichen und bestätigt seine Absicht, Sarizotan zur Behandlung des Rett-Syndroms in den Schlüsselmärkten selbst zu vermarkten.

Präklinische Ergebnisse, die auf den Glutamat-Antagonisten-Mechanismus von Evenamide hinweisen, wurden zusammen mit den klinischen Daten, die Vorteile für Patienten aufzeigen, die nicht auf atypische Antipsychotika reagieren, und Plänen, Evenamide bei Patienten mit Schizophrenie in zwei geeigneten und gut kontrollierten Studien zu evaluieren, mit einigen europäischen sowie den kanadischen Gesundheitsbehörden diskutiert. Entsprechende Gespräche mit der europäischen Medizinagentur (CHMP) und der U.S.-Gesundheitsbehörde FDA sind für Anfang 2018 geplant. Newron beabsichtigt, sowohl mit Schizophrenie-Patienten, die eine Verschlechterung ihrer Psychose während der Behandlung mit atypischen Antipsychotika erfahren, als auch mit behandlungsresistenten Patienten, die nicht auf Clozapin ansprechen, je eine Studie zu initiieren. Schätzungen zufolge sind ungefähr 20'000 Patienten in den USA von diesem letzteren Zustand betroffen. Dies erlaubte es Newron und/oder anderen Unternehmen mittlerer Grösse, Evenamide selbst zu vermarkten.

Nach einer Privatplatzierung im Herbst 2017 umfasst der aktuelle Liquiditätsbestand von Newron etwa EUR 60 Mio.; dies ermöglicht es Newron, alle Aktivitäten über die Erreichung wesentlicher Wert generierender Meilensteine hinaus bis ins Jahr 2020 zu finanzieren. Das schließt die oben erwähnten Studien sowie andere Aktivitäten des Geschäftsbetriebes mit ein.

Über Newron Pharmaceuticals Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz und den USA für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newron's Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago(R) für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com

